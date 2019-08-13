Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился со своими подписчиками фотографией, на которой запечатлён очень похожий на него полицейский.
Не только у Васи и Лёши есть брат-близнец, да ещё и при погонах, — написал он под снимком.
Аккаунт в Instagram 48-летний тренер завёл на прошлой неделе, однако на данный момент на него подписались почти 59 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» со счётом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликовав в своём Instagram стихотворение.