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Словенский велогонщик поплатился за пищевую добавку

Янез Брайкович Photo News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Янез Брайкович

спорт [ версия для печати ]

Словенский велогонщик Янез Брайкович дисквалифицирован на 10 месяцев за использование пищевой добавки, содержащей запрещенное вещество метилгексанамин (полулегальный жиросжигатель и ноотроп). Вещество было обнаружено во время допинг-теста, взятого у гонщика на «Туре Хорватии — 2018» в апреле.

Дисквалификация закончится 1 июня 2019 года.

В 2018-м Брайкович выступал за команду Adria Mobil. Узнав о положительном допинг-тесте, он снялся с гонки, не став требовать вскрытия пробы В. Как заявил гонщик на своем сайте, он провёл своё расследование и выяснил, что препарат попал в организм из пищевой добавки, заменителя пищи, который он начал принимать в 2018 году.

«Я всегда брал одни и те же бренды за исключением одного раза. В январе 2018 я начал употреблять порошок — „заменитель обеда“. Всё выглядело хорошо, в нём были лишь белки и углеводы. Почему я купил этот заменитель — это совершенно другая история», — сказал он.

По его словам, которые приводит Sportal, он всегда тщательно проверяет состав, все ингредиенты, но «очевидно, один из заменителей белка или углеводов был загрязнён».

«Хочу подчеркнуть, что полностью принимаю ответственность, правила были нарушены, я должен за это заплатить», — заключил гонщик.

Брайкович выступал также за команды Discovery Channel, Astana, Radio Shack, United Healthcare, Bahrain-Merida. Участник 11 Гранд-туров, одержал семь побед, среди которых победа в общем зачёте на «Критериум Дофине» и «Туре Словении».

Метилгексанамин в 2009 году был внесён Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых веществ и стал классифицироваться как стимулятор.

Ранее News.ru сообщал, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии раскрыла детали гормональной терапии, проводимой для двух перспективных юниорок женской лыжной сборной. 


#допинг #гонщик #дисквалификация #велоспорт #ЯнезБрайкович
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