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СКА обыграл «Автомобилист»

vk.com/ska

спорт [ версия для печати ]

Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 6:0.

Голами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов и Артём Земченок.

В турнирной таблице КХЛ СКА занимает второе место в Западной конференции, заработав 74 очка. «Автомобилист» возглавляет Восточную конференцию, имея в активе 75 очков. Таким образом, «Автомобилист» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ вслед за столичным ЦСКА.


#автомобили #хоккей #КХЛ #ХКСКА
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