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Сёмин прокомментировал уход Геркуса

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход Ильи Геркуса с должности генерального директора команды продиктован необходимостью перемен.

«Наверное, для перемен были основания», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Сёмин отметил, что на данный момент в клубе проводится аудит, и новый генеральный директор (Василий Кикнадзе. — Ред.) приступает к работе. По его мнению, Кикнадзе хорошо знает проблемы команды. Также Сёмин добавил, что большой акцент будет сделан на подготовке молодых игроков.

«Это наша общая цель и задача, работы здесь будет очень много», — заключил главный тренер.

В декабре 2018 года Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива». Геркус возглавил «Локомотив» летом 2016 года.


#футбол #Локомотив #ЮрийСемин
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