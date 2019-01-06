Сборная России встретится со своими обидчиками в группе МЧМ

По итогам завершившегося молодёжного чемпионата мира по хоккею стали известны составы групп на молодёжное мировое первенство в 2020 году.
В группе А между собой сыграют сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. В группе В оказались сборные США, России, Канады, Чехии и Германии.
Организаторы имеют право внести изменения в составы обеих групп.
На прошедшем чемпионате мира россияне на групповом этапе встречались с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Со сборной США сборной России довелось сыграть в полуфинале первенства. Подопечные Валерия Брагина уступили 1:2.
Чемпионат мира проходил в Канаде. Победителями стали финны, переигравшие американцев со счётом 3:2, а бронзу забрали россияне, в матче за третье место оказавшиеся сильнее швейцарцев (5:2).
МЧМ-2020 пройдёт в в чешских городах Острава и Тршинец.