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Российские теннисистки выиграли матчи на Australian Open

Софья Жук Wang Ying/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Софья Жук

спорт [ версия для печати ]

Российские теннисистки Софья Жук и Вероника Кудерметова выиграли свои стартовые матчи в квалификационном раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Софья Жук, посеянная в квалификации под 12-м номером, обыграла Яну Фетт из Хорватии в трёх сетах (5:7, 6:2, 6:4). Вероника Кудерметова, которая посеяна в квалификации под 7-м номером, одержала победу над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини в трёх сетах (4:6, 6:1, 6:3).

Ещё одна российская теннисистка проиграла сопернице из Испании Алёне Большовой также в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Турнир завершится 27 января. Призовой фонд турнира составляет $60 млн австралийский долларов.

Ранее News.ru сообщал, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг на турнире в Сиднее.


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