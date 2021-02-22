Роднина отреагировала на заявление СМИ Норвегии о российских биатлонистах

https://static.news.ru/photo/fa17653a-7528-11eb-a97b-96000091f725_660.jpg Фото: biathlonrus.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на публикацию норвежских журналистов, которые заявили, что российская сборная заслужила своё неудачное выступление на чемпионате мира.

Речь идёт об участии российских биатлонистов на мировом первенстве в Поклюке, где они смогли завоевать только одну медаль — её выиграли мужчины в эстафете. Национальная команда в гонке заняла третью строчку. По мнению норвежских СМИ, они это заслужили из-за допингового прошлого.

Нам самим нужно сделать определенные выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали? — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнула, что не считает допустимым называть российскую команду мошенниками.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал провальным выступление сборной России в Поклюке. Он также объяснил, почему все биатлонисты должны готовиться в команде и не отказывать прессе в общении, оценил работу тренеров и развитие биатлона в соседних странах.