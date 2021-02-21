Губерниев: чемпионат мира завершился провалом, а не успехом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал провальным выступление сборной России в Поклюке, объяснил, почему все биатлонисты должны готовиться в команде и не отказывать прессе в общении, оценил работу тренеров и развитие биатлона в соседних странах.

— Как вы оцените выступление российской команды на этом чемпионате мира?

— Я рассчитывал на две-три награды и одну золотую среди них, а получилась одна бронза. Потенциал мы не реализовали. Расстроили девчонки, которые способны на большее. В некоторых гонках медали были рядышком. Мужики — молодцы, собрались на одну эстафету, но в целом команда была далека от своей настоящей хорошей готовности на этом турнире и причин тому несколько.

— Медаль подсластила хоть как-то горечь от поражений?

— Конечно, потому что совсем без медали было неохота оказываться, но я уже сказал, что Юрий Каминский берёт на себя ответственность, если дальше будет готовить команду к Олимпиаде. Команда должна представлять собой единый механизм, без какой-либо самоподготовки. Все должны тренироваться в сборной у Каминского и также в женской команде у Михаила Шашилова. При этом важно сохранить наших молодых тренеров по стрельбе и кого-то добавить. Спортсмены при этом должны сами по-настоящему захотеть работать. Стрельба Светланы Мироновой — это не только проблема Алексея Волкова. Она и сама должна захотеть этого. Она держит удар и подходит к журналистам. В пятидесятый раз скажу, что мы ведь всего лишь передаточное звено между командой и большой страной.

— Как относитесь к тому, что Александр Логинов отказался от общения со СМИ во время чемпионата мира?

Александр ЛогиновSven Hoppe/dpa/Global Look Press Александр ЛогиновSven Hoppe/dpa/Global Look Press

— Логинов получает зарплату в центре спортивной подготовки, ему платит зарплату регион, а всё это берётся из бюджета Российской Федерации за счёт налогов людей. Люди хотят слышать и знать, что Саша Логинов думает на этом чемпионате мира. Отказывая журналистам, Логинов, за которого я болею и переживаю, отказывает в конечном счёте своим поклонникам. Мы должны это понимать. Людям, которые оправдывают такие поступки, неинтересен сам спортсмен Логинов. У них интерес только от старта и до финиша, а на самого Александра ему наплевать. Норвежец Стурла Лэгрейд стоял перед стартом гонки в очереди на интервью, а потом победил. Но не все наши доросли до такого уровня. Саша что-то пытается найти в себе, но не всегда получается. На чемпионате мира он был не готов, и мы это видели. То же самое касается Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова. Молодцы тренеры, что не побоялись взять в команду молодого Карима Халили, который стал призёром чемпионата мира. Хотя Каминский говорит, что Антон Бабиков был бы не хуже, но кто сейчас знает, что было бы.

— Какие изменения в управлении командой вы видите?

— Считаю, что нужно разграничить полномочия между главным тренером и старшими, решающее слово оставить за старшими тренерами, чтобы вы не имели тех разночтений, которые получились здесь. Тренеры должны быть как один большой механизм, чтобы не было раздрая. К спортсменам также важно прислушиваться, но и сами спортсмены должны быть гибче. Для этого все должны готовиться и работать вместе, как это правильно говорит Мартен Фуркад. Тогда будет по-настоящему слаженная работа.

— Нужно ли менять старших тренеров?

— Это точно не панацея, да и кого? Возвращать Виталия Норицына? Он ещё вернётся в сборную и поработает, не в этом году, так в следующем. Надо будет посмотреть.

— Качели с проживанием на высоте насколько повлияли на выступление команды?

— Здесь вопрос в том, что, кроме Поклюки, другие варианты даже не рассматривали. Можно сколько угодно говорить о том, что там же жили украинцы и норвежцы, которые приезжали из разных мест, но мы имеем лишь одну бронзовую медаль. Не на этот результат был расчёт. Чемпионат мира завершился скорее провалом, чем успехом. Я не согласен с Виктором Майгуровым, с которым мы добрые друзья, много лет знакомы, что это комплексная проблема последних двух-трёх лет. Виктор бы ещё лихие 90-е вспомнил. Проблем хватало и во времена Владимира Драчёва и Александра Кравцова. В январе команда шла вверх, а после Антхольца мы рухнули вниз. Значит, где-то что-то было недоработано тренерами и спортсменами.

— В женской сборной России только две спортсменки работали с главными тренерами, а остальные — непонятно под чьим руководством. Та же Лариса Куклина консультируется до сих пор с Норицыным. Какой вы видите выход?

— Все в команду. По итогам этого чемпионата никто не заслужил самоподготовки. Другое дело, если спортсмен нашёл спонсоров или его подготовку готов оплатить регион, нашёл тренера и показал себя на отборе, попал в команду, то может быть, но и то это большой вопрос.

— Елисеев сказал, что рассматривает вопрос совместной подготовки с Логиновым. Как к этому относитесь?

— Вопрос в том, кто будет им писать тренировочные планы. Они будут друг друга подхлёстывать, готовясь вдвоём, но они что-то выиграли кроме эстафетной медали, чтобы это заслужить? Вопрос тут дискуссионный, поэтому Логинову и Елисееву не стоит на меня заранее обижаться.

— Как оцените выступление украинской сборной на чемпионате мира?

— Лена Пидгрушная поблагодарила меня за поддержку. Я очень сильно топил за неё, когда она сражалась в смешанной эстафете против Ханны Эберг, но они тоже недобрали наград. Мы не видим молодёжь, видимо, запоздала смена поколений. У Бех проблемы со здоровьем. Поздравляю с днём рождения моего друга Володю Брынзака (президента Федерации биатлона Украины, — NEWS.ru). С удовольствием съезжу к нему в гости на комплекс в Буковель. Мне очень интересно следить за развитием украинского биатлона. Молдоване тоже будут делать большую базу. Поэтому география биатлона должна расширяться, но украинской команде не хватает резерва. Хотя медаль в эстафете третий год подряд и отлично работает Юрай Санитра. Цепляются ещё сестры Семеренко, Пидгрушная, Юлия Джима, которая всё-таки капризная девочка, но из-за не хватки резерва украинская команда не может стать по-настоящему мощной. У мужчин мы видим проблески Дмитрия Пидручного, который выиграл золото чемпионата мира, но сейчас у него нет стабильности. У белорусов тоже нет стабильности. Анна Сола выиграла медаль, а у мужчин, несмотря на все мои реверансы в сторону Андрея Падина всё не так просто.

Благодарим Максима Чеберяку за помощь в организации этого интервью.