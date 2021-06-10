Путь России или Югославии: белорусов требуют отстранить от Олимпиады

10 июня Европарламент принял резолюцию по поводу задержания в Белоруссии бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В числе предложенных жёстких санкций — отстранение белорусских спортсменов от всех крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры в Токио. Притом что документ носит рекомендательный характер, ряд организаций уже принимают меры, а потому предсказать дальнейший ход событий крайне сложно.

Роман Протасевич pr0tez/facebook.com

Спорт — часть политики

Именно так должен звучать слоган с предлогом «вне», который уже давно не вызывает ничего, кроме горькой усмешки. Став одной из самых значимых сфер общественной деятельности, спорт не может не участвовать в мировых геополитических процессах и не служить инструментом политического давления. Сейчас угрозы бойкотов звучат чаще всего с начала 80-х годов. Если помните, то после этого в знак примирения были проведены Игры доброй воли, где спортсмены и политики двух противоборствующих лагерей времён холодной войны, наконец, примирились.

Сейчас американцы призывают бойкотировать два крупнейших спортивных события ближайших лет — Олимпийские игры в Китае, из-за ущемления прав уйгуров и чемпионат мира в Катаре, где, по их мнению, ущемляют права иностранных рабочих. Конечно, вряд ли МОК или ФИФА пойдут на перенос этих мероприятий, но игнорирование их со стороны многих международных делегаций может вызвать существенный резонанс.

При этом уже давно в порядке вещей проникновение локальных конфликтов на спортивный уровень. Пережившие войну балканские страны, Армения и Азербайджан, Россия и Украина специально разводятся при жеребьёвке на соревнованиях, а иногда и игнорируют мероприятия, проходящие на территории соседа, с которым не самые хорошие отношения. И с течением времени таких точек на карте земного шара становится всё больше и больше. Если дело пойдёт такими темпами и дальше, то скоро не понадобится и процедура жеребьёвки, будет достаточно просто развести всех непримиримых соперников по разным сторонам.

Белоруссия становится спортивным изгоем

Первые санкции против спортивной Белоруссии были введены ещё в прошлом году, после скандальных выборов президента страны, за которыми последовали массовые несанкционированные протесты и жёсткое их подавление. Политическая ситуация в стране не сильно изменилась с тех пор, но новый всплеск внимания мировой общественности случился после посадки самолёта компании Ryanair с Протасевичем на борту.

Christophe Gateau/Global Look Press

Уже с прошлого года персонами нон-грата в МОК стали президент Александр Лукашенко и его сын Виктор, возглавляющий национальный олимпийский комитет. Отменяются все международные соревнования на территории страны. Даже противник примешивания политики в спорт глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель был вынужден под давлением спонсоров из западных стран лишить Минск его половины чемпионата.

Следующим шагом становится исключение белорусских участников из спортивных лиг и состязаний. Пробный шар в этом направлении сделала Хоккейная лига чемпионов (CHL), которая исключила из состава своих участников минский клуб «Юность». Мотивируется это решение не политическими мотивами, а интересами безопасности других участников при играх в столице Белоруссии, однако вопрос проведения матчей на нейтральной территории даже не рассматривался. Не исключено, что их примеру могут последовать и другие европейские лиги по игровым видам спорта, а вопросы участия белорусских спортсменов в чемпионатах мира и Европы будут решаться руководством федераций по видам спорта.

После недавних инцидентов и реакции на них в Белоруссии поездки в Минск стали затруднительными. Предварительным условием для нашего общеевропейского соревнования является то, что команды, болельщики, официальные лица могут путешествовать и оставаться в стране в безопасности. К сожалению, в настоящее время это не распространяется на поездки в Белоруссию и из Белоруссии. Правление CHL решило, что участие представителя этой страны связано с очень большими рисками, и wild card для «Юности» отменен, — говорится в заявлении официального сайта турнира.

Какие ещё санкции могут последовать?

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В резолюции Европарламента говорится об исключении Белоруссии из всех международных спортивных организаций, включая МОК и приостановку участия команд в чемпионатах мира и Европы по всем олимпийским дисциплинам, а также в клубных международных соревнованиях. Здесь возможны три варианта развития событий.

1. Подавляющее большинство организаций, включая МОК и все федерации по олимпийским видам спорта принимают этот запрет и белорусские спортсмены не допускаются до соревнований, аналогичном тому, как в 1992 году эти меры были применены к большинству югославских спортивных команд, в том числе звёздной футбольной сборной, игроки которой были готовы играть в вместе, несмотря на военные действия и распад страны. Предложения об отстранении белорусских спортсменов от соревнований неоднократно звучали и раньше

2. Применяются частичные спортивные санкции. Приостанавливается членство Белоруссии в МОК и других организациях, однако спортсмены в рамках завоёванных квот выступают в нейтральном статусе, аналогично российским коллегам и представителям команды беженцев, которая также будет допущена до Олимпийских игр. Также белорусским клубам запрещается проводить матчи на своей территории.

3. Рекомендация Европарламента спускаются на тормозах, так как спортсмены не несут ответственности за действия правительства страны, а санкции сохраняют точечный характер и касаются исключительно руководителей. Окончательно этот вопрос прояснится до конца этого года.