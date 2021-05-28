В Федерации хоккея Латвии не оценили решение с заменой флага Белоруссии

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Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис отреагировал на скандал с заменой государственного флага Белоруссии на символику оппозиции на чемпионате мира в Риге 24 мая. По его мнению, заменить флаг нужно было только у здания рижской думы. Его слова приводит издание LSM.

Мне не понравилось решение о замене белорусского флага у гостиницы, где живут команды, участвующие в чемпионате мира. Более подходящим это было бы, если бы флаг поменяли только у здания рижской думы, но не в местах, связанных с ходом чемпионата мира, — сказал Калвитис.

Он добавил, что не видит ничего негативного в поддержке оппозиции — «это нормальный политический жест», однако не должен влиять на течение турнира.

Президент Федерации хоккея Латвии отметил, что в связи с тем, что «политики используют спорт в своих целях», некоторые национальные команды поддержали Белоруссию и также попросили снять их флаги. Калвитис боится, что флаг Латвии может оказаться под угрозой на следующем чемпионате, учитывая происходящее сейчас.

25 мая в Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять на политзаключённых. С такой идеей выступил депутат латвийского сейма Айгарс Бикше.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его мнению, происходящее вызывает дополнительный патриотизм.