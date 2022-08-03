«Просрал талант»: Губерниев посоветовал Кокорину устроиться горничной Губерниев посоветовал Кокорину устроиться горничной из-за ситуации в «Фиорентине»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Кокорин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru посоветовал футболисту итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину найти другую работу. Так он отреагировал на слухи о том, что спортсмен может не попасть в заявку на следующий сезон Серии А. Губерниев отметил, что российский форвард не обделен талантом, однако он его попросту «просрал». Комментатор также похвалил Кокорина за то, что тому удается зарабатывать деньги, даже не выступая в составе итальянского клуба.

Тут надо понимать, что Кокорин — это человек, который «просрал» свой талант. Поэтому пусть сидит на лавке или идет работать горничной. Абсолютно бессмысленный персонаж на данный момент. И единственное, за что сейчас можно его уважать, это то, что он нашел себе очень хорошего агента. Который пробил ему такие условия, что Кокорин сидит, ничего не делает и получает деньги. Вообще, Кокорин в нынешней ситуации — это абсолютный «памятник русскому футболисту», — заявил Губерниев.

27 июня стало известно, что российского нападающего не вызвали на предсезонные сборы «Фиорентины». По информации «Матч ТВ», фиалки предложили Кокорину компенсацию за расторжение контракта в размере €2 млн.

Ранее спортивной директор клуба Даниэле Праде назвал переход российского футболиста во «Флорентину» своей ошибкой. При этом он отметил, что ему готовы дать второй шанс.