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Призёр ЧМ по хоккею объяснил ненависть к американцам

Александр Юдин Константин Чалабов/РИА Новости

Александр Юдин

спорт [ версия для печати ]

Экс-защитник питерского СКА, серебряный призёр чемпионата мира по хоккею Александр Юдин прокомментировал поражение сборной России от команды США (1:2) в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

Юдин обратил внимание на эпизод грубой атаки со стороны соперника форварда Виталия Кравцова.

«Я американцев ненавижу. После такого удара наш игрок должен был оторвать ему голову, а он к нему подъехал и чуть-чуть толкнул, тот упал, как тряпка. По идее, американец мог сломать шею, и наш игрок мог спокойно также подъехать и оторвать ему», — цитирует его Sport24.

Бывший хоккеист добавил, что несмотря на поражение, сборная России показала хорошую игру. Американцам, по его мнению, просто повезло больше.

Россияне на МЧМ проиграли со счётом 1:2. В матче за третье место они встретятся с командой Швейцарии. Начало трансляции 6 января в 01:00 по московскому времени.

НХЛ оценила игрока «молодёжки» США после победы над Россией, писал News.ru.


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