Президенту МОК приписали «выступление» за Россию

https://news.ru/storage/news/00defdf2ed8e659ba359a65fe367623c/ee2f7a6d-9368-41c9-b158-8e1f3af9e48b_850.jpg Global Look Press/Xu Jinquan/Xinhua

Глава МОК Томас Бах

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российском спорте, заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах слишком явно поддерживает Россию в ситуации с допинговыми разбирательствами.

«В решающий момент Бах снова показал, за что он выступает. Он нанес антидопинговому движению удар в спину», — написал он в своем Twitter.

По словам самого Баха, Россия уже понесла достаточное наказание за применение спортсменами допинга. Президент МОК выступил за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января 2019-го.

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