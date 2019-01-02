Президенту МОК приписали «выступление» за Россию

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российском спорте, заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах слишком явно поддерживает Россию в ситуации с допинговыми разбирательствами.
«В решающий момент Бах снова показал, за что он выступает. Он нанес антидопинговому движению удар в спину», — написал он в своем Twitter.
По словам самого Баха, Россия уже понесла достаточное наказание за применение спортсменами допинга. Президент МОК выступил за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.
В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января 2019-го.
Как писал News.ru, американская биатлонистка рассказала о провале WADA.