Американская биатлонистка рассказала о провале WADA

https://news.ru/storage/news/fe48467408df90c02edc4274e2b5a843/7456489a-8bf4-4e07-86b9-eabcd348289d_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Клэр Иган

Американская биатлонистка Клэр Иган раскритиковала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Пресс-релиз должен был быть простым: „Крайний срок не соблюден. РУСАДА не соответствует“. Но в самый критический момент WADA провалилось», — написала Иган в Twitter.

Иган — представитель Международного союза биатлонистов (IBU) от спортсменов с правом голоса.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января 2019-го.

Ранее News.ru сообщал, что напряжённость вокруг РУСАДА растёт.