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Американская биатлонистка рассказала о провале WADA

Клэр Иган Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Клэр Иган

спорт [ версия для печати ]

Американская биатлонистка Клэр Иган раскритиковала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Пресс-релиз должен был быть простым: „Крайний срок не соблюден. РУСАДА не соответствует“. Но в самый критический момент WADA провалилось», — написала Иган в Twitter.

Иган — представитель Международного союза биатлонистов (IBU) от спортсменов с правом голоса.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января 2019-го.

Ранее News.ru сообщал, что напряжённость вокруг РУСАДА растёт.


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