Американская биатлонистка рассказала о провале WADA

Американская биатлонистка Клэр Иган раскритиковала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«Пресс-релиз должен был быть простым: „Крайний срок не соблюден. РУСАДА не соответствует“. Но в самый критический момент WADA провалилось», — написала Иган в Twitter.
Иган — представитель Международного союза биатлонистов (IBU) от спортсменов с правом голоса.
В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января 2019-го.
Ранее News.ru сообщал, что напряжённость вокруг РУСАДА растёт.