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Юрий Ганус: напряжённость вокруг РУСАДА растёт

Юрий Ганус Игорь Иванко/АГН "Москва"

Юрий Ганус

спорт [ версия для печати ]

WADA должно выдержать давление со стороны мировой общественности во время работы в Московской лаборатории РУСАДА. Функционеры проверят документацию и достоверность проб спортсменов из РФ, заявил глава организации Юрий Ганус.

WADA собирается снова лишить статуса Российское антидопинговое агентство, пишет «Интерфакс». Если процедуру допуска к данным о работе РУСАДА нарушат со стороны Кремля, то все международные соревнования перенесут из РФ в другие страны, а спортсменам запретят выступать за пределами России. Итоговое решение обсудят 14−15 января 2019 года.

«Обеспокоенность не проходит. Опасения, которые я высказывал, сохраняются, градус напряжённости растет», — подытожил Ганус.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов.

Ранее News.ru сообщал о просьбе Гануса к главе государства Владимиру Путину помочь обеспечить доступ иностранным допинг-офицерам к пробам Московской лаборатории.


#россия #спорт #допинг #РУСАДА #ВАДА
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