Юрий Ганус: напряжённость вокруг РУСАДА растёт

https://news.ru/storage/news/31a9598672be10664af0f227f0e834db/d559f8d1-0b34-43e4-8e94-517bce007dff_850.jpg Игорь Иванко/АГН "Москва"

Юрий Ганус

WADA должно выдержать давление со стороны мировой общественности во время работы в Московской лаборатории РУСАДА. Функционеры проверят документацию и достоверность проб спортсменов из РФ, заявил глава организации Юрий Ганус.

WADA собирается снова лишить статуса Российское антидопинговое агентство, пишет «Интерфакс». Если процедуру допуска к данным о работе РУСАДА нарушат со стороны Кремля, то все международные соревнования перенесут из РФ в другие страны, а спортсменам запретят выступать за пределами России. Итоговое решение обсудят 14−15 января 2019 года.

«Обеспокоенность не проходит. Опасения, которые я высказывал, сохраняются, градус напряжённости растет», — подытожил Ганус.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов.

Ранее News.ru сообщал о просьбе Гануса к главе государства Владимиру Путину помочь обеспечить доступ иностранным допинг-офицерам к пробам Московской лаборатории.