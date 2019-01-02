Юрий Ганус: напряжённость вокруг РУСАДА растёт

WADA должно выдержать давление со стороны мировой общественности во время работы в Московской лаборатории РУСАДА. Функционеры проверят документацию и достоверность проб спортсменов из РФ, заявил глава организации Юрий Ганус.
WADA собирается снова лишить статуса Российское антидопинговое агентство, пишет «Интерфакс». Если процедуру допуска к данным о работе РУСАДА нарушат со стороны Кремля, то все международные соревнования перенесут из РФ в другие страны, а спортсменам запретят выступать за пределами России. Итоговое решение обсудят 14−15 января 2019 года.
«Обеспокоенность не проходит. Опасения, которые я высказывал, сохраняются, градус напряжённости растет», — подытожил Ганус.
В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов.
Ранее News.ru сообщал о просьбе Гануса к главе государства Владимиру Путину помочь обеспечить доступ иностранным допинг-офицерам к пробам Московской лаборатории.