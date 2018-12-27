Глава РУСАДА попросил у Путина помощи

https://news.ru/storage/news/3679d2426ef75c2d2fd018a83dc812c6/b29010b7-5058-4650-ada4-d628979ec6d5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Юрий Ганус

Президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой срочно разрешить вопрос с Московской лабораторией, так как эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не могут получить доступ к данным проверки допинг-проб/

«Руководствуясь своим профессиональных долгом, беспокойством за настоящее и будущее спортивного, антидопингового движения России, вынужден обратиться к Вам, исходя из исключительной значимости события, связанного с невыполнением обязательств по организации доступа и передаче данных по пробам спортсменов, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории, которые были заявлены к передаче до 31 декабря 2018 и являются одним из условий обеспечения соответствия РАА „РУСАДА“ как ядра российской антидопинговой системы», — говорится в обращении Гануса.

Глава РУСАДА сообщил, что он выражает беспокойство не столько о вероятной утрате статуса соответствия РУСАДА, сколько о последствиях несоблюдения условий возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, когда российские спортсмены будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях и когда Россия лишится права проводить на территории страны соревнования международного уровня и права участия в управлении международными спортивными организациями.

По его словам, в течение трех месяцев РУСАДА так и не смогло передать данные по пробам WADA, которые хранятся в Московской лаборатории, собственником которой в том числе является Международный олимпийский комитет (МОК).

«Данная ситуация не может больше продолжаться, она требует срочного разрешения. Мы находимся у края пропасти, и я прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — говорится в сообщении.

Ганус выразил уверенность в том, что 31 декабря, при звоне курантов, «мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и — как следствие — спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов».

Ранее Ганус заявил, что РУСАДА использует все возможности, чтобы продавить ситуацию, чтобы до 31 декабря была обеспечена передача базы данных московской лаборатории, которая и так, по его мнению, уже имеется у WADA.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года. Эта мера необходима для полного восстановления РУСАДА.