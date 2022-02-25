Президент Сербии выразил желание принять матчи российских клубов в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности помочь российским клубам с проведением домашних матчей на сербской территории. Из-за различных санкций со стороны международных спортивных федераций многим российским клубам сейчас запрещено проводить международные матчи в России, поэтому глава Сербии поддержал инициативу помочь россиянам в этом вопросе, сообщает РИА «Новости».

Получил информацию о том, что есть инициатива... чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, (Нижний) Новгород, Екатеринбург, Краснодар... Есть, видимо, инициатива УЕФА, ФИБА... если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы, — сказал Вучич.