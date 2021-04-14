Представлена форма сборной России для Олимпиады в Токио

Форму сборной России для Олимпийских игр 2020 года в Токио представила компания ZASPORT. В ней используются национальные цвета.
Презентация была проведена cовместно с Олимпийским комитетом России (ОКР). На Олимпиаде российские спортсмены будут выcтупать в нейтральном статусе. На форме разрешено использовать цвета трикoлора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтрaльные атлеты»,
Согласно решению CAS, российским спортсменам запрещено выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.
Ранее министр спорта РФ Олег Мaтыцин сообщил, что вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чaйковского, сообщал NEWS.ru.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада соcтоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.