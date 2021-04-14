Представлена форма сборной России для Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/79e53aa6-9d5d-11eb-9da4-96000091f725_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Форму сборной России для Олимпийских игр 2020 года в Токио представила компания ZASPORT. В ней используются национальные цвета.

Презентация была проведена cовместно с Олимпийским комитетом России (ОКР). На Олимпиаде российские спортсмены будут выcтупать в нейтральном статусе. На форме разрешено использовать цвета трикoлора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтрaльные атлеты», сообщает РИА Новости.

Согласно решению CAS, российским спортсменам запрещено выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.

Ранее министр спорта РФ Олег Мaтыцин сообщил, что вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чaйковского, сообщал NEWS.ru.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада соcтоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.