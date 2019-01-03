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Пойманный на допинге Джонс превзошёл Нурмагомедова

Джон Джонс Simon Hastegard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Джонс

спорт [ версия для печати ]

MMA-организация Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после турнира UFC 232, который прошёл 29 декабря 2018 года, обновила рейтинг лучших бойцов. Он составлен без учёта весовых категорий.

Лидирует в списке чемпион тяжёлого дивизиона американец Даниэль Кормье. На втором месте располагается его соотечественник Джон Джонс, завоевавший чемпионский титул в полутяжёлом весе в поединке со шведом Александром Густафссоном как раз на UFC 232 на прошлой неделе. Третьим стал россиянин Хабиб Нурмагомедов, представляющий лёгкий дивизион. При этом в предыдущей версии рейтинга Нурмагомедов был на второй строчке.

Ранее стало известно, что в крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам спортсмен утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году боец получил 15-месячную дисквалификацию. Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стал отменять поединок между Джонсом и Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.

Как писал News.ru, нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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