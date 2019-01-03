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Нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить

Адонис Стивенсон Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адонис Стивенсон

спорт [ версия для печати ]

Канадский боксёр Адонис Стивенсон, нокаутированный украинцем Александром Гвоздиком и провёдший в состоянии комы три недели, начал говорить.

Об этом BoxingScene сообщила подруга спортсмена Симона Год.

Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC, который проходил в декабре текущего года. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее после боя.

Боксёр Стивенсон уже может поднимать руки и ноги, сообщал News.ru.


#бокс #АдонисСтивенсон
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