Нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить

https://news.ru/storage/news/156a1fb29fe097f904fefd98891eb4d2/c433fbe1-7718-462c-862c-5e2b79c4c419_850.jpg Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адонис Стивенсон

Канадский боксёр Адонис Стивенсон, нокаутированный украинцем Александром Гвоздиком и провёдший в состоянии комы три недели, начал говорить.

Об этом BoxingScene сообщила подруга спортсмена Симона Год.

Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC, который проходил в декабре текущего года. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее после боя.

Боксёр Стивенсон уже может поднимать руки и ноги, сообщал News.ru.