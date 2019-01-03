Нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить

Канадский боксёр Адонис Стивенсон, нокаутированный украинцем Александром Гвоздиком и провёдший в состоянии комы три недели, начал говорить.
Об этом BoxingScene сообщила подруга спортсмена Симона Год.
Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC, который проходил в декабре текущего года. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее после боя.
Боксёр Стивенсон уже может поднимать руки и ноги, сообщал News.ru.