Боксёр Стивенсон уже может поднимать руки и ноги

Состояние здоровья экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по боксу канадца Адониса Стивенсона улучшилось. Теперь он может ограниченно контактировать с посетителями и шевелить руками и ногами.
По словам брата Стивенсона Пьера, которые приводит La Presse, спортсмен находится в сознании и может ограниченно контактировать с посетителями. Также спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких. Стивенсон уже может приподнимать верхнюю часть туловища, шевелить руками и ногами. Пьер также выразил надежду на скорый перевод брата в клинику в Монреале (Канада).
Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC, который проходил в декабре текущего года. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате боя.
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