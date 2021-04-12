Пловчиха Ефимова объяснила, почему хочет жить в США

https://static.news.ru/photo/50187be6-9bbb-11eb-b02e-96000091f725_660.jpg Юлия Ефимова Фото: pryanya93/instagram.com

Трёхкратный олимпийский призёр по плаванию Юлия Ефимова рассказала журналистам, что в перспективе не исключает возможности переезда в США на постоянное место жительства, также она не откажется, если ей представится шанс получить американское гражданство.

У меня ещё даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим, — приводит издание «Новые Известия» слова спортсменки.

Она добавила, что не опасается негативной реакции в России в случае получения гражданства США, так как её спортивная карьера всё равно уже близится к концу. Кроме того, Ефимова все последние годы и так постоянно живёт и тренируется в Калифорнии.

Как сообщал NEWS.ru, Юлия Ефимова рассказала, как воспринимает свою популярность. По её словам, она понимает, что является «топовым спортсменом», поэтому с ней постоянно сравнивают остальных.

Ранее Ефимова по итогам минувшего чемпионата России отобралась на Олимпийские игры в Токио на дистанции 100 м брассом, а на 200 м брассом не выполнила условия отбора. Вторая квота на этой дистанции досталась Марии Темниковой.