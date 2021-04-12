Пловчиха Ефимова: «Я — топовый спортсмен, со мной сравнивают остальных»

https://static.news.ru/photo/fec91920-9bac-11eb-8341-96000091f725_660.jpg Юлия Ефимова Фото: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала, как воспринимает свою популярность.

Я и сама хотела бы спокойствия, проплыть на чемпионате России без скандалов. К сожалению, уже давно я для всех словно красный флаг. Честно говоря, уже свыклась со своей ролью. Конечно, я стараюсь сдерживать свои эмоции на соревнованиях. Понимаю, что я — топовый спортсмен, со мной сравнивают остальных, — передаёт слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ефимова по итогам минувшего чемпионата России отобралась на Олимпийские игры в Токио на дистанции 100 м брассом, а на 200 м брассом не выполнила условия отбора. Вторая квота на этой дистанции досталась Марии Темниковой.

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