https://static.news.ru/photo/d3c70978-462e-11ea-a651-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что день его пятилетней дочери Нади сопоставим с его рабочим днём. Девочка посещает большое количество занятий, её мать считает, что это хорошо.

Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу, — признался Песков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Но добавил, что именно такое детство было у его жены — Татьяны Навки. Она постоянно профессионально тренировалась и считает, что дочь так же должна трудиться. Песков рассказал, что спорит по этому поводу с женой: «Отстаиваю права ребёнка».

Самое большое счастье для маленькой Нади — сходить вместе с родителями на мультфильм и съесть попкорн. Колу девочка не пьёт.

Татьяна Навка добавила, что дочка плачет по утрам, когда надо вставать и идти на тренировки, потому что хочет спать. Но детей, считает олимпийская чемпионка, «надо растить в рамках».

Надо вставать вовремя и ложиться. Конечно, я ее жалею. Она с сентября по два раза в день ходит на тренировки, — добавила Татьяна Навка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка и мать двух дочерей 44-летняя Татьяна Навка показала шикарную физическую подготовку во время занятий йогой. Она растянулась в шпагате, изогнулась, приподняв правой рукой левую ногу, а левой рукой упёрлась в пол.