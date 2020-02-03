Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что день его пятилетней дочери Нади сопоставим с его рабочим днём. Девочка посещает большое количество занятий, её мать считает, что это хорошо.
Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу, — признался Песков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Но добавил, что именно такое детство было у его жены — Татьяны Навки. Она постоянно профессионально тренировалась и считает, что дочь так же должна трудиться. Песков рассказал, что спорит по этому поводу с женой: «Отстаиваю права ребёнка».
Самое большое счастье для маленькой Нади — сходить вместе с родителями на мультфильм и съесть попкорн. Колу девочка не пьёт.
Татьяна Навка добавила, что дочка плачет по утрам, когда надо вставать и идти на тренировки, потому что хочет спать. Но детей, считает олимпийская чемпионка, «надо растить в рамках».
Надо вставать вовремя и ложиться. Конечно, я ее жалею. Она с сентября по два раза в день ходит на тренировки, — добавила Татьяна Навка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка и мать двух дочерей 44-летняя Татьяна Навка показала шикарную физическую подготовку во время занятий йогой. Она растянулась в шпагате, изогнулась, приподняв правой рукой левую ногу, а левой рукой упёрлась в пол.