Овечкин поделился планами на дальнейшую карьеру в НХЛ Овечкин заявил, что думает над еще одним сезоном в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что думает о продлении контракта на год с командой «Вашингтон Кэпиталз». Нападающий провел в составе Национальной хоккейной лиги 21 год, нынешний сезон является последним по контракту, сообщается на сайте организации.

Я думаю об этом, — сказал Овечкин.

Ранее спортсмен после победы над «Питтсбург Пингвинз» (3:0) проигнорировал традиционную церемонию рукопожатия. Хоккеисты «Питтсбурга» собрались на льду, ожидая ритуала, однако россиянин указал им в сторону раздевалки и покинул площадку.

Также Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, которой тот отдал ему пас на юбилейную шайбу. Этот гол стал для 40-летнего спортсмена тысячным в регулярных чемпионатах НХЛ с учетом игр на вылет. Юбилейная шайба была заброшена 22 марта во встрече с «Колорадо Эвеланш».

До этого нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму, после которой его унесли с площадки на носилках. Спортсмену потребовалась помощь во время третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива».