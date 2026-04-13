13 апреля 2026 в 10:05

Овечкин поделился планами на дальнейшую карьеру в НХЛ

Овечкин заявил, что думает над еще одним сезоном в НХЛ

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что думает о продлении контракта на год с командой «Вашингтон Кэпиталз». Нападающий провел в составе Национальной хоккейной лиги 21 год, нынешний сезон является последним по контракту, сообщается на сайте организации.

Я думаю об этом, — сказал Овечкин.

Ранее спортсмен после победы над «Питтсбург Пингвинз» (3:0) проигнорировал традиционную церемонию рукопожатия. Хоккеисты «Питтсбурга» собрались на льду, ожидая ритуала, однако россиянин указал им в сторону раздевалки и покинул площадку.

Также Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, которой тот отдал ему пас на юбилейную шайбу. Этот гол стал для 40-летнего спортсмена тысячным в регулярных чемпионатах НХЛ с учетом игр на вылет. Юбилейная шайба была заброшена 22 марта во встрече с «Колорадо Эвеланш».

До этого нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму, после которой его унесли с площадки на носилках. Спортсмену потребовалась помощь во время третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
