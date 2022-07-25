Определились победители второго этапа регаты Tenzor Cup

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яхтсмены во время второго этапа всероссийской серии парусных регат – открытого Кубка «Tenzor International Cup 2022»

В Подмосковье завершился второй этап всероссийской серии парусных регат Tenzor International Cup 2022. Победу в нем одержала сербская ZIDart Sailing Team.

Мероприятие проходило в яхт-клубе Tenzor Sailing Club при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта. Яхтсмены из 22 стран три дня соревновались в яркой бескомпромиссной борьбе. Погодные условия менялись каждый день, как и промежуточные лидеры рейтинга, что вносило элемент непредсказуемости до самого финала.

В десятку сильнейших команд второго этапа PROyachting Cup 2022 вошли Tenzor Team, Atoll, Meduza, Kalina Racing Team, Pavetra, «Восток-Запад» и RUS7.

Тройка лидеров получила призы от партнеров регаты: Radisson Collection Paradise Resort&SPA Sochi, Yalla, Radisson Flotilia, сети салонов SACO, Л’Окситан, Лев Голицын и EMC, «Императорского Фарфорового завода».



Подробнее о событии — в фотоматериале NEWS.ru.