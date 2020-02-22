https://static.news.ru/photo/3d59982a-5560-11ea-a356-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обыски в отеле сборной России по биатлону — это спланированная акция Международного союза биатлонистов. Она направлена на очернение российской команды. С таким заявлением выступил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

По словам спортивного специалиста, МСБ делает всё, чтобы создать вокруг команды негативный фон. Хованцев вспомнил ситуацию на чемпионате мира по биатлону со вбросом сведений в допинговых делах двух спортсменов — Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Вот и сейчас делается всё для очернения сборной.

Да, Каспервович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция, — цитирует ТАСС Анатолия Хованцева.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU) в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские предполагали найти в номерах отеля, где располагались российские биатлонисты на чемпионате мира в Антхольце, запрещённые вещества и другие документы, указывающие на антидопинговые нарушения.