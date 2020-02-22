https://static.news.ru/photo/7338ef32-555a-11ea-8ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Итальянские полицейские предполагали найти в номерах отеля, где располагались российские биатлонисты на чемпионате мира в Антхольце, запрещённые вещества и другие документы, указывающие на антидопинговые нарушения.

В номерах отеля, а также в местах их пребывания могут быть скрыты пробирки или допинг-материалы, документация, компьютерные материалы, в которых могут содержаться файлы, представляющие интерес следствию, — сказано в постановлении полиции на обыск.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскиватьодну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU) в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.