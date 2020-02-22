https://static.news.ru/photo/be875b48-5548-11ea-87d5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские полицейские обыскали номера российских биатлонистов, которые приехали в Антхольц на чемпионат мира, по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

Он отметил, что причиной к обыску послужила аккредитация Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова.

Официальное письмо в полицию написано от IBU потому, что Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации, — уточнил Драчёв.

Как отметил глава СБР, в IBU считают, что Касперович не только скрывается под чужой аккредитацией, но и привозит на ЧМ запрещённые препараты.

На чемпионате Логинов уже взял золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В субботу он должен выступить в составе сборной на мужской эстафете. Чемпионат завершится 23 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.