Итальянские полицейские обыскали номера российских биатлонистов, которые приехали в Антхольц на чемпионат мира, по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
Он отметил, что причиной к обыску послужила аккредитация Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова.
Официальное письмо в полицию написано от IBU потому, что Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации, — уточнил Драчёв.
Как отметил глава СБР, в IBU считают, что Касперович не только скрывается под чужой аккредитацией, но и привозит на ЧМ запрещённые препараты.
На чемпионате Логинов уже взял золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В субботу он должен выступить в составе сборной на мужской эстафете. Чемпионат завершится 23 февраля.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
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