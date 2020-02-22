https://static.news.ru/photo/c7b894e0-5541-11ea-9d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 22 февраля полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского.

Как сообщил NEWS.ru, личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский в 6 утра полиция явилась к спортсменам и тренерам и начала обыски.

В 2018 году австрийская полиция проводила обыски в расположении россиян и предъявляла в числе прочих обвинения Логинову и Гараничеву. Однако Владимир Драчёв ранее заявлял, что с россиян сняты все подозрения.

Логинов и Гараничев должны сегодня выступить в составе эстафетной сборной России.