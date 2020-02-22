В субботу, 22 февраля полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского.
Как сообщил NEWS.ru, личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский в 6 утра полиция явилась к спортсменам и тренерам и начала обыски.
В 2018 году австрийская полиция проводила обыски в расположении россиян и предъявляла в числе прочих обвинения Логинову и Гараничеву. Однако Владимир Драчёв ранее заявлял, что с россиян сняты все подозрения.
Логинов и Гараничев должны сегодня выступить в составе эстафетной сборной России.
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