https://static.news.ru/photo/83eca796-54b1-11ea-b56a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гараничев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Евгений Гараничев вошёл в состав национальной сборной для выступления в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Первым на старт эстафеты отправится Матвей Елисеев, затем Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера мужской команды Сергея Белозёрова.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) говорил, что в гонке примет участие Карим Халили.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.