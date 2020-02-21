Российский биатлонист Евгений Гараничев вошёл в состав национальной сборной для выступления в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Первым на старт эстафеты отправится Матвей Елисеев, затем Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов,
Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) говорил, что в гонке примет участие Карим Халили.
Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.
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