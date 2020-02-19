https://static.news.ru/photo/4336d390-5329-11ea-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Никита Поршнев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Победитель преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (+57,0; 2), третье место занял австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1; 1).

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте (+3.53,3; 2). Евгений Гараничев занял 14-е место (+3.59,9; 3), Александр Логинов — 15-е (+4.06,9; 5), Эдуард Латыпов — 43-е (+6.14,9; 4).

Ранее итальянская биатлонистка Доретея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 13-м месте. Остальные россиянки финишировали в следующем порядке: Лариса Куклина — 21-я, Светлана Миронова — 23-я, Ирина Старых — 34-я, писал NEWS.ru.