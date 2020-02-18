https://static.news.ru/photo/571a4832-525d-11ea-abc5-fa163e074e61_660.jpg Доротея Вирер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Итальянская биатлонистка Доретея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Победительница преодолела 15 км за 41 минуту 55.7 сек, допустив на четырёх рубежах два промаха. Второй стала немка Ванесса Хинц (+1.6; 1 промах), третья — норвежка Марте Рёйселанн (+16.5; 2).

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 13-м месте, допустив три промаха (+1:59.7). Остальные россиянки финишировали в следующем порядке: Лариса Куклина — 21-я (+3:06.3; 4), Светлана Миронова — 23-я (+3:09.9; 4), Ирина Старых — 34-я (+3:58.3; 5).

Ранее Марте Рёйселанн выиграла золотую медаль чемпионата мира в итальянском Антхольце в спринтерской гонке, россиянки не попали в топ-2020, писал NEWS.ru.