Объявлен состав сборной России на многодневку «Тур де Ски»

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав национальной команды на престижную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января.
Как
В женскую сборную включены Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фалеева.
Турнир пройдёт в швейцарском Валь-Мюстейре, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.
Ранее стало известно, что участвовать в соревнованиях отказалась Норвегия. Как сообщалось, сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе снялась со всех этапов Кубка мира до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса. Норвежские лыжники таким образом пропустят этапы в швейцарском Давосе и немецком Дрездене, писал NEWS.ru.