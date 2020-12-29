Объявлен состав сборной России на многодневку «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/e16c8c26-49b9-11eb-9f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав национальной команды на престижную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января.

Как сообщает Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) в своём Instagram, в состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.

В женскую сборную включены Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фалеева.

Турнир пройдёт в швейцарском Валь-Мюстейре, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

Ранее стало известно, что участвовать в соревнованиях отказалась Норвегия. Как сообщалось, сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе снялась со всех этапов Кубка мира до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса. Норвежские лыжники таким образом пропустят этапы в швейцарском Давосе и немецком Дрездене, писал NEWS.ru.