Нокаутировавший Насукаву Мейвезер подбодрил его

https://news.ru/storage/news/9feefbd81a6a547ed99b935df745b8a8/a08fdbb3-9a70-41f7-a268-37ee95177111_850.jpg Gene Blevins/Global Look Press

Американский боксёр Флойд Мейвезер, техническим нокаутом победивший японца Теншина Насукаву, рассказал о своём отношении к сопернику.

«Насукава до сих пор не побеждён, я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Теншин — настоящий чемпион и крутейший боец. Теншин, держи голову выше», — приводит слова американца BoxingScene.

Мейвезер добавил, что японец — отличный парень.

Американец победил в первом раунде. Тем не менее результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Судьи поединок не обслуживали.

Как писал News.ru, за участие в мероприятии чемпион мира в пяти весовых категориях получил минимум $9 млн.