Нокаутировавший Насукаву Мейвезер подбодрил его

Американский боксёр Флойд Мейвезер, техническим нокаутом победивший японца Теншина Насукаву, рассказал о своём отношении к сопернику.
«Насукава до сих пор не побеждён, я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Теншин — настоящий чемпион и крутейший боец. Теншин, держи голову выше», — приводит слова американца BoxingScene.
Мейвезер добавил, что японец — отличный парень.
Американец победил в первом раунде. Тем не менее результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Судьи поединок не обслуживали.
Как писал News.ru, за участие в мероприятии чемпион мира в пяти весовых категориях получил минимум $9 млн.