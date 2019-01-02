USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C13:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Нокаутировавший Насукаву Мейвезер подбодрил его

Gene Blevins/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Американский боксёр Флойд Мейвезер, техническим нокаутом победивший японца Теншина Насукаву, рассказал о своём отношении к сопернику.

«Насукава до сих пор не побеждён, я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Теншин — настоящий чемпион и крутейший боец. Теншин, держи голову выше», — приводит слова американца BoxingScene.

Мейвезер добавил, что японец — отличный парень.

Американец победил в первом раунде. Тем не менее результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Судьи поединок не обслуживали. 

Как писал News.ru, за участие в мероприятии чемпион мира в пяти весовых категориях получил минимум $9 млн.


#бокс
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
спорт 11:19, 2 января 2019
Китаянка получила травму и дала Шараповой победить
спорт 10:36, 2 января 2019
Игрок НХЛ может получить срок за покупку наркотиков
спорт 10:22, 2 января 2019
Фабрисиу Вердум может провести следующий бой в России
Лента новостей
спорт 13:13
Роналду назвал лучший год в карьере
спорт 12:59
Юрий Ганус: напряжённость вокруг РУСАДА растёт
в мире 12:59
Власти Украины резко повысили цены на коммунальные услуги
спорт 12:58
Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба
происшествия 12:56
Определены сроки похорон жертв ЧП в Магнитогорске
Другие новости
спорт 13:13
Роналду назвал лучший год в карьере
спорт 12:59
Юрий Ганус: напряжённость вокруг РУСАДА растёт
спорт 12:58
Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба
спорт 12:37
Испанцы обесценили Роналду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top