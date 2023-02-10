«Нам не нужен бойкот»: 35 стран потребуют отстранить Россию от Олимпиады Минспорт Литвы: 35 стран выступили за недопуск спортсменов из России и Белоруссии на ОИ-2024

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Группа из 35 стран, в числе которых США, Великобритания, Германия и Япония, потребует отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024, заявила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене. По ее словам, которые приводит Reuters, страны не намерены объявлять бойкот, поскольку все государства единодушны в своей позиции.

Мы идем в том направлении, что нам не нужен будет бойкот, потому что все страны единодушны, — сказала глава Минспорта Литвы.

Такую позицию она обозначила по итогам встречи с коллегами из этих стран, на которой обсуждались возможные меры в случае допуска россиян и белорусов к участию в парижских Играх.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук в свою очередь предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на ОИ смогут выступать «диссиденты» из РФ и Белоруссии. Бортничук заявил, что нейтральность российского спорта является «фикцией», поскольку в России нет институтов, независимых от «авторитарной или тоталитарной» власти.

Чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страны происхождения, [мы предложили] создать сборную беженцев, — сказал Бортничук.

В онлайн-конференции принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, который в своей речи отверг принцип нейтральности по отношению к РФ.

Ранее министр спорта Польши заявил о планах создания международной коалиции против участия сборных РФ и Белоруссии в летней Олимпиаде 2024 года. Он указал, что если наберется достаточное количество стран, Игры попросту не смогут состояться.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.