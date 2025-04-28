«Нагадить России»: олимпийский чемпион призвал выгнать команду Баха в МОК Биатлонист Васильев: Бах пытается напоследок нагадить России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Дмитрий Васильев

Уходящий с поста главы Международного олимпийского комитета Томас Бах решил напоследок нагадить российским фигуристам и тренерам, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Так он отреагировал на запрет для заслуженного тренера России по фигурному катанию Александра Жулина находиться вместе со своими спортсменами на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Васильев выразил надежду, что новый президент МОК Кирсти Ковентри разгонит прошлую команду Баха.

Это последняя попытка от уходящего господина Баха и его команды нагадить России. Я надеюсь, что Ковентри по минимуму оставит в МОК членов прошлой команды, а может быть всех заменит. Они говорят про воспитание, западные традиции, о демократии, справедливости, человеколюбии. По факту все ровно наоборот. Во всех своих грехах они всегда обвиняли Россию. Напоследок решили отомстить спортсменам и тренерам, которые нелестно высказывались в адрес Баха, — сказал Васильев.

Жулин в эфире программы депутата Госдумы и двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова на телеканале «Звезда», заявил, что ему запретили ехать на турнир фигуристов. Решение было принято специальной комиссией, которая определяет допуск тренеров на международные соревнования. Он отметил, что это может быть связано с его открытыми высказываниями против бывшего президента МОК Томаса Баха. Кроме того, в числе причин запрета, по мнению Жулина, может быть принадлежность тренеров к спортивным клубам ЦСКА или «Динамо», участие в общественных мероприятиях, а также личные политические взгляды.