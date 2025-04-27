Российского тренера не пустили на отбор к Олимпиаде-2026 Жулину запретили сопровождать своих учеников на отбор к Олимпиаде-2026 в Пекине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Александр Жулин

Заслуженному тренеру России Александру Жулину запретили сопровождать своих учеников на отборочный турнир к Олимпийским играм 2026 года в Пекине, передает телеканал «Звезда». Решение было принято специальной комиссией, которая определяет допуск тренеров на международные соревнования.

Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером. У них там есть какая-то комиссия, и они решают, кому можно, кому нельзя, — рассказал Жулин.

Он также отметил, что решение комиссии может быть связано с его открытыми высказываниями против бывшего президента МОК Томаса Баха. Кроме того, в числе причин запрета, по мнению Жулина, может быть принадлежность тренеров к спортивным клубам ЦСКА или «Динамо», участие в общественных мероприятиях, а также личные политические взгляды. Он подчеркнул, что, несмотря на запрет, продолжит поддерживать своих воспитанников.

Кому-то нельзя, потому что в ЦСКА, кому-то, потому что в «Динамо», кто-то сходил к Владимиру Путину на прием, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я, — заключил Жулин.

Сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выступил за полноправное участие российских спортсменов в Олимпийских играх под национальным флагом. Он осудил политизацию спорта, назвав текущие ограничения в отношении России нелогичными и несправедливыми, особенно на фоне допуска израильских атлетов. Эрдоган также подчеркнул, что отсутствие четких критериев отстранения спортсменов создает двойные стандарты. По его мнению, атлеты не должны нести ответственность за политические решения.