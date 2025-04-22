Сын Эрдогана призвал допустить Россию на Олимпиаду Билал Эрдоган: российские спортсмены должны быть на Олимпиаде в Турине

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билал Эрдоган

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выступил за участие России в Олимпийских играх. В интервью ТАСС он заявил, что российские спортсмены должны быть на соревнованиях с флагом страны.

Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в международных соревнованиях. По словам Эрдогана, нет четких правил, по которым можно их исключать.

Мы видим, как российских спортсменов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично и совсем несправедливо, — считает Эрдоган.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) получил от российской Федерации фигурного катания на коньках список кандидатов для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены из РФ и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в 2022 году.