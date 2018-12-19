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Мутко предрекли будущее в футболе

Виталий Мутко Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

спорт [ версия для печати ]

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход с поста президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

«К решению Виталия Мутко уйти отнёсся отрицательно. Думаю, далеко Виталий Леонтьевич не уйдёт от футбола. Даже последний год, когда он не исполнял обязанности президента РФС, мы знали, что он всегда рядом, держит руку на пульсе», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что высоко ценит вклад Мутко в развитие футбола в России.

«А его речь на английском языке со сцены на выборах страны-хозяйки? Все смеялись, но эта речь была плюсом для нашей страны», — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС.

С 2012 по 2016 годы он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.


#футбол #РФС #ВиталийМутко
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