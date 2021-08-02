МОК запускает собственное расследование по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по инциденту с белорусской бегуньей Кристины Тимановской. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс, сообщает ТАСС.

Известно, что МОК ожидает официальный отчёт по этому делу от НОК Белоруссии. Комитет уже связался со спортсменкой для уточнения деталей.

МОК и оргкомитет [Олимпиады] поговорили с Кристиной Тимановской, она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы её поддерживаем во всём. Она сейчас находится под защитой местных властей, мы направили письменное заявление белорусским властям, — заявил журналистам Адамс.

Он отметил, что организация начала официальное расследование: сначала она установит факты и выявит всех, вовлечённых в это дело. Это займёт время. Спортсменка пока «планирует своё будущее», находясь в посольстве Польши в Токио.

Ранее Арсений Зданевич — муж спортсменки заявил, что ему никаких угроз со стороны представителей властей Белоруссии не поступало. На данный момент Зданевич находится в Киеве, свой отъезд он связал с тем, что в Белоруссии его могли использовать в качестве рычага давления на Тимановскую.

На Украине, по словам мужчины, есть знакомые, которые могут помочь первое время. Он также опроверг информацию о том, что к нему обращались западные государства с предложением оказать помощь.