МОК: Олимпиада в Токио пройдёт в 2021 году или не состоится вообще

https://static.news.ru/photo/c4df903a-a7e8-11ea-b404-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава координационной комиссии Олимпиады-2024 в Париже Пьер-Оливье Беккерс заявил, что Летние Олимпийские игры в Токио либо состоятся в 2021 году, либо будут отменены вовсе.

Мы уверены, что или Игры пройдут в 2021 году, или не состоятся вообще, — цитирует Беккерса АФП.

Он подчеркнул, что нет смысла переносить дальше проект с такими большими затратами, а также важно вернуться к нормальному спортивному календарю, чтобы проводить другие крупные турниры.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии инфекции коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.