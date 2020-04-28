Летние Олимпийские Игры в Токио могут быть отменены

https://static.news.ru/photo/7fca8738-891c-11ea-afad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Ruas/www.imago-images.de/Global Look Press

Летние Олимпийские игры, которые были перенесены на 2021 год из-за распространения инфекции коронавируса, могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году, заявил председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом, — цитирует Мори издание Nikkan Sports.

Летние Игры должны были пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на следующий год из-за мировой ситуации с коронавирусом.

Эти Игры стали первой в новейшей истории Олимпиадой, которую пришлось отложить. Ранее не состоялись соревнования в 1916 в Берлине, в 1940 в Токио и 1944 в Лондоне из-за военных действий. Игры 1972 года в Мюнхене были приостановлены из-за теракта, однако мероприятие сумели завершить.

Ранее в Японии усомнились в проведении Олимпийских игр без вакцины от COVID-19, писал NEWS.ru.