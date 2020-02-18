Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слово спортивного журналиста всегда значимо.
И спорт и спортивная журналистика это две составные части единой большой работы. Будьте откровенными и конструктивными. Цена вашего слова всегда значима, — сказал он на вручении премии Федерации спортивных журналистов РФ «Серебряная лань».
Матыцин вручил награду «Серебряную лань» чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, как лучшей спортсменке года по версии спортивных журналистов.
Как ранее писал NEWS.ru, Матыцин считает, что Россия не должна отказываться от участия в мировом олимпийском движении в связи с допинговым скандалом.
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