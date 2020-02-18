https://static.news.ru/photo/eb36dbcc-5238-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слово спортивного журналиста всегда значимо.

И спорт и спортивная журналистика это две составные части единой большой работы. Будьте откровенными и конструктивными. Цена вашего слова всегда значима, — сказал он на вручении премии Федерации спортивных журналистов РФ «Серебряная лань».

Матыцин вручил награду «Серебряную лань» чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, как лучшей спортсменке года по версии спортивных журналистов.

Как ранее писал NEWS.ru, Матыцин считает, что Россия не должна отказываться от участия в мировом олимпийском движении в связи с допинговым скандалом.