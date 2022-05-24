Милонов отреагировал на решение российской шахматистки выступать за Польшу Депутат Милонов: ни один нормальный человек не будет выступать под польским флагом

Виталий Милонов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал российскую шахматистку Алину Кашлинскую, которая перешла под флаг Польши. Политик признался, что польское государство вызывает у него отвращение, а шахматистка, по его мнению, могла выбрать и более «приличную» страну. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Знаете, лично для себя я никак не могу воспринять такое решение. Ни один нормальный человек не будет выступать под польским флагом, никогда. <...> Лично у меня польский флаг, как и Польша, вызывает абсолютное отвращение культурное, как у русского человека, — сказал Милонов.

Кашлинская — жена польского гроссмейстера Радослава Войташека. Она является чемпионкой Европы, а также победительницей женского командного чемпионата Европы в составе сборной России. О её решении перейти под флаг Польши стало известно во вторник, 24 мая.

Ранее депутат прокомментировал переход российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады. Он назвал спортсменку женщиной легкого поведения и предрёк ей алкогольную зависимость после вылета из сборной. Российская фигуристка решила возобновить карьеру после паузы и выступать за Канаду. Новым партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман.