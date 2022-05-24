Российская шахматистка решила выступать за Польшу Российская шахматистка Кашлинская решила выступать за Польшу

Алина Кашлинская / Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

Чемпионка Европы 2019 года по шахматам Алина Кашлинская будет выступать за Польшу. Польский флаг появился у спортсменки в профиле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Также за Польшу решила выступать Александра Мальцевская — чемпионка мира в возрасте до 20 лет.

На данный момент россиянам разрешено выступать на турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе.

Ранее экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) контролируется российскими службами безопасности. Политик добавил, что КГБ, возможно, пытался вербовать и его, но он всегда сохранял независимость и собственные принципы и не собирался менять свободу на «мнимую прибыль».