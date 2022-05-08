Гарри Каспаров: ФИДЕ контролируется КГБ Гарри Каспаров: ФИДЕ контролируется КГБ

Гарри Каспаров / Фото Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) контролируется российскими службами безопасности. Слова бывшего спортсмена приводит Prosport. Политик добавил, что КГБ, возможно, пытался вербовать и его, но он всегда сохранял независимость и собственные принципы и не собирался менять свободу на «мнимую прибыль».

Секретных служб много, но ФИДЕ контролируется КГБ, так было и есть! Федерация контролируется россиянами через разных президентов — от Флоренсио Кампоманеса (глава ФИДЕ в 1982–1995 годах. — NEWS.ru) до [нынешнего президента] Аркадия Дворковича. Он под их контролем, — сказал Каспаров.

На вопрос о том, зачем это нужно КГБ, гроссмейстер предположил, что таким образом спецслужбы могут отправлять агентов под прикрытием.

21 марта Международная шахматная федерация дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине. Соответствующее решение единогласно вынесли члены комитета по этике ФИДЕ.