Российская фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду Фигуристка Забияко решила возобновить карьеру и выступать за Канаду

Наталья Забияко / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в парном катании, решила возобновить карьеру и выступать за Канаду, сообщает «Р-спорт». Новым партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман.

По данным источника, пара будет тренироваться у Бруно Маркотта в Канаде.

С 2014-го по 2020-й Забияко выступала в паре с Александром Энбертом. В 2018 году они заняли второе место в командном турнире Олимпийских игр. Также на счету пары бронза чемпионата мира и Европы. В 2020-м пара объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнёра.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не собирается менять гражданство из-за невозможности выступать на международных соревнованиях и высокой конкуренции внутри России.