Милонов назвал проституткой уехавшую в Канаду фигуристку Забияко Виталий Милонов: пусть эта проститутка Забияко пляшет перед трансгендерами в Канаде

Виталий Милонов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал переход российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады. В интервью Metaratings.ru он назвал спортсменку женщиной легкого поведения и предрёк ей алкогольную зависимость после вылета из сборной.

Я слышал об этом. Но мне хотелось до конца проверить эту информацию. Это просто проститутка. И главное, в какую страну! В Канаду, одну из самых негативно настроенных к нам стран. Пусть едет. И пусть не забывает, кто её учил и тренировал. Пусть пляшет там перед трансгендерами. А потом её выбросят, как и всех остальных. И будет она там спиваться, — сказал Милонов.

С 2014 по 2020 год Забияко выступала в паре с Александром Энбертом. В 2018 году они заняли второе место в командном турнире Олимпийских игр. Также на счету пары бронза чемпионата мира и Европы. В 2020-м пара объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнёра.

Накануне стало известно, что российская фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду. Новым партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не собирается менять гражданство из-за невозможности выступать на международных соревнованиях и высокой конкуренции внутри России.