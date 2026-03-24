24 марта 2026 в 16:36

«Мини-Месси» перешел в «Спартак»

11-летний футболист Месси Жмырь перешел в академию московского «Спартака»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
11-летний футболист Месси Жмырь перешел в академию московского «Спартака», сообщает «Mash на спорте». Известно, что свое имя мальчик получил в честь легендарного аргентинского игрока — мать ребенка была большой его поклонницей.

Жмырь выступал в филиале академии «Краснодара» под названием «Жлобы». Юный футболист успел попробовать себя на разных позициях в полузащите, а также вратарской. В составе красно-белых Жмырь дебютировал в матче против сверстников из «Локомотива», а также успел стать чемпионом клубной лиги среди команд 2014 года рождения.

Ранее экс-игрок сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что уволенный из мексиканского «Атлетико Сан Луис» бывший тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не имеет ничего общего с футболом. Он подчеркнул, что люди до сих пор слышат что-то об этом специалисте только из-за журналистов.

До этого советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий, комментируя отставку испанца из «Спартака», назвал его непрофессиональным «чудаком-шарлатаном». Он считает, что назначение Абаскаля наставником столичного клуба стало «камнем в огород» руководства команды.

