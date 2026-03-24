«Мини-Месси» перешел в «Спартак»

11-летний футболист Месси Жмырь перешел в академию московского «Спартака», сообщает «Mash на спорте». Известно, что свое имя мальчик получил в честь легендарного аргентинского игрока — мать ребенка была большой его поклонницей.

Жмырь выступал в филиале академии «Краснодара» под названием «Жлобы». Юный футболист успел попробовать себя на разных позициях в полузащите, а также вратарской. В составе красно-белых Жмырь дебютировал в матче против сверстников из «Локомотива», а также успел стать чемпионом клубной лиги среди команд 2014 года рождения.

